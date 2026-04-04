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lunedì 6 Aprile 2026
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Lotito risponde a Renzi: “Stesso stipendio ma io presente al 94% di votazioni in Senato, lui al 54”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Prosegue la polemica a distanza tra Matteo Renzi e il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che replica al nuovo attacco dell’ex premier rivendicando una presenza costante in Senato, il 94 per cento di partecipazione alle votazioni, rispetto a quella del leader di Italia viva, che fa registrare un tasso del 54 per cento. 

“I numeri -si legge in una nota diffusa dal patron della società biancoceleste- non si discutono. Si leggono. Stessa legislatura. Stessa carica. Stesso stipendio pagato dagli italiani. Poi ci sono i fatti: 54% di presenza per Matteo Renzi, 94% di presenza per Claudio Lotito. Su 7.666 votazioni, la differenza è netta: oltre 40 punti in più e assenze superiori di oltre 50 volte. Non è una sfumatura. È un divario! E non finisce qui: oltre 100 voti difformi dal proprio Gruppo” per Renzi “a conferma di una linea politica spesso variabile, non sempre coerente (in base agli interessi del momento). A questo punto la domanda è semplice: chi rappresenta davvero i cittadini in Parlamento?”. 

Lotito ha continuato: “Fa sorridere che a fare polemica sia chi è tra i meno presenti, mentre altri garantiscono presenza costante e lavoro quotidiano, anche nelle commissioni e spesso lontano dai riflettori. Il Parlamento non è un palco. Non è una parentesi tra un impegno e l’altro. È un dovere. C’è chi lo esercita ogni giorno. E chi, invece, lo interpreta a intermittenza. Gli italiani non hanno bisogno di slogan. Hanno già i numeri”. 

Lotito ha risposto in questo modo a un post pubblicato in mattinata da Renzi sui suoi canali social. Queste le parole dell’ex premier, oggi leader di Iv: “Ieri ho fatto alcune proposte in tv per rilanciare il calcio italiano. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del calcio di questo Paese”. 

E ancora: “Il senatore di Forza Italia ha poi detto che io uso lui per avere visibilità visto che in Italia non mi conosce nessuno. E mi ha detto che dovrei imparare da lui a fare il senatore. È tutto bellissimo, amici. I tifosi sanno bene che cosa ha fatto Lotito nel calcio in questi anni. Non tutti i cittadini italiani, però, sanno cosa fa Lotito tutti i giorni in Senato. Agevolo documentazione fotografica. Questa è la classe dirigente che vorrebbe darmi lezioni, e passi. Ma questa è soprattutto la classe dirigente della maggioranza che governa l’Italia nel pieno della crisi. Buona Notte!”, chiosa l’ex premier. 

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