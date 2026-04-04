Disastro Italia, Chivu difende Bastoni: “Ci ha messo la faccia, nonostante le difficoltà”

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Cristian Chivu difende Alessandro Bastoni, dopo i giorni difficili trascorsi in Nazionale e la mancata qualificazione degli Azzurri al Mondiale: “L’ho lasciato con le stampelle e l’ho visto in campo in Nazionale tre giorni dopo, ha dato la disponibilità e ci ha messo la faccia nonostante le difficoltà. E’ dispiaciuto per quanto accaduto ma, allo stesso tempo, contento di aver ricevuto il sostegno dei suoi compagni” ha spiegato l’allenatore dell’Inter in conferenza stampa, prima del big match di Pasqua contro la Roma.

Chivu ha parlato anche del possibile addio di Bastoni all’Inter, nella prossima sessione di mercato: “Non posso controllare il suo futuro e quello che vorrebbe fare. Sarà lui a decidere, ma finché è qua darà il 100%. Sarei felice che rimanesse, così come sarei felice se anch’io restassi”.

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