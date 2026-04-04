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lunedì 6 Aprile 2026
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Carburante a rischio per i voli, al via restrizioni in 4 aeroporti italiani

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La guerra in Iran fa sentire gli effetti sul traffico aereo per la crisi dei carburanti. Al via le prime restrizioni oggi sabato 4 aprile in 4 aeroporti italiani. Gli scali di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia fino al 9 aprile saranno soggette a restrizioni di rifornimento, con eccezione per le ambulanze e voli di stato di durata superiore alle 3 ore. Lo comunica Air Bp Italia, nel bollettino aeronautico rivolto alle compagnie aeree.  

“Le limitazioni di carburante non sono significative per gli aeroporti del gruppo Save (Venezia, Treviso, Verona). Il problema è relativo ad un solo fornitore e negli scali del gruppo ne sono presenti altri che riforniscono la gran parte dei vettori”, comunica il gruppo Save in una nota. “Comunque, nessuna limitazione è posta per i voli intercontinentali e per l’area Schengen ed è garantita l’operatività senza alcun allarmismo”, si aggiunge nel testo.
 

“Se la guerra finisse e lo Stretto di Hormuz venisse riaperto entro la metà o la fine di aprile, non ci sarebbero rischi per le forniture” di carburante. Ma ”se la guerra continua e le interruzioni delle forniture persistono, riteniamo che ci sia un rischio ragionevole che una piccola percentuale, forse il 10%, il 20% o il 25% delle nostre forniture possa essere a rischio nel periodo compreso tra maggio e giugno”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, a Sky News. 

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