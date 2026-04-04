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lunedì 6 Aprile 2026
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Belve, in arrivo la nuova stagione: ecco quando e i primi ospiti

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(Adnkronos) –
Torna ‘Belve’, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, con la settima stagione. Ogni martedì dal 7 aprile in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+. Ospiti della prima puntata: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.  

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti diversi che saranno disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.  

Da quest’anno in onda i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. 

L’appuntamento con Belve è per il 7 aprile in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney +.  

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