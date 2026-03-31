Iran, la minaccia dei Pasdaran agli Usa: “Apple, Google e Meta nel mirino se uccisi altri esponenti di vertice”

(Adnkronos) – I Guardiani della rivoluzione in Iran minacciano gli Stati Uniti di considerare come obiettivi le grandi compagnie come Google, Meta e Apple, se saranno uccisi altri esponenti di spicco del regime. “Queste compagnie, a partire dalle otto di sera di domani (ora di Teheran) dovranno aspettarsi la distruzione di loro importanti unità in risposta a ogni assassinio in Iran”, si legge in un comunicato dei Guardiani in cui si citano i nomi di 19 aziende definite come “complici” degli “assassini mirati”. “Consigliamo ai dipendenti di queste aziende di lasciare immediatamente i loro posti di lavoro se vogliono rimanere in vita”.

Oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta al Pentagono il ministro della Difesa americano ha spiegato che i prossimi giorni della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran “saranno decisivi”. “L’Iran lo sa, e non possono farci quasi nulla dal punto di vista militare”, ha aggiunto Hegseth.

“Questo nuovo regime, perché c’è stato un cambio di regime, dovrebbe essere più saggio del precedente”, ha dichiarato Hegseth. “Se l’Iran sarà saggio, stringerà un accordo”, ha aggiunto, sottolineando che il presidente americano Donald Trump “vuole fare un accordo” e avvertendo che “se l’Iran non vorrà, allora il Dipartimento americano alla guerra andrà avanti con rinnovata intensità”.

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