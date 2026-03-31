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martedì 31 Marzo 2026
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Finanza, Navaretti (Collegio Carlo Alberto): “Fondamentale lavorare su educazione, specie in tempi difficili”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La cosa fondamentale, nei momenti di volatilità finanziaria, è stare tranquilli e non compiere passi azzardati: perché la volatilità, e questa è l’esperienza storica, prima o poi passa”. A dirlo Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto, intervenuto alla presentazione del libro “Famiglie e risparmio” di Cassa Depositi e Prestiti. “Certamente questa è una situazione molto grave e non sappiamo se avrà effetti di breve o di lungo periodo, perché non sappiamo quanto durerà questa situazione di guerra in Medio Oriente. Sicuramente, se effettivamente durerà poco, la situazione si risolverà abbastanza in fretta e senza grossi danni”. 

“E’ un classico che nelle fasi di difficoltà le famiglie, i consumatori, siano più prudenti, e quindi i risparmi possano aumentare – aggiunge – D’altra parte, in situazioni che diventano realmente difficili, le famiglie possono avere necessità di utilizzare i propri risparmi, e sono proprio questi momenti di ‘volatilità’ che permettono in qualche modo di prevenire o di ridurre l’impatto di shock economici troppo forti: il risparmio ha proprio questa funzione. In ogni caso, l’educazione finanziaria è fondamentale, perché è necessario che le famiglie, i giovani e le donne, soprattutto, siano molto consapevoli di cosa significhi risparmiare e avere a disposizione risorse che possono servire per tutta la vita nei momenti di difficoltà, o per realizzare degli investimenti sul futuro. Noi come Collegio Carlo Alberto – conclude Barba Navaretti – lavoriamo moltissimo sul tema dell’educazione finanziaria perché crediamo che questo sia un concetto fondamentale, uno strumento fondamentale per lo sviluppo futuro di un paese maturo ed evoluto, e soprattutto per raggiungere dei traguardi sociali importanti, ad esempio la parità di genere”. 

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