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martedì 31 Marzo 2026
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De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: “Club fantastico”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi a nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro”. Lo scrive il Tottenham sul suo sito. 

De Zerbi ha dichiarato: “Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutte le mie conversazioni con la dirigenza del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, e questo sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo”. 

Il direttore sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: “Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l’estate e siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiarlo ora. È uno degli allenatori più creativi e lungimiranti del calcio mondiale e porta con sé una vasta esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League”. 

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