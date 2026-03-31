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martedì 31 Marzo 2026
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Dal precedente con la Macedonia al ‘furto’ di identità: chi è Turpin, l’arbitro di Bosnia-Italia

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo contro la Bosnia oggi, martedì 31 marzo, e si gioca la partecipazione al Mondiale nello spareggio di Zenica. Ad arbitrare una delle partite più importanti della storia recente della Nazionale sarà Clement Turpin, 43 anni. Il fischietto francese torna a dirigere un’altra gara pesante per gli Azzurri, dopo la semifinale playoff del 2022. Un precedente per niente incoraggiante, perso contro la Macedonia del Nord e costato l’esclusione dalla Coppa del Mondo in Qatar. 

Ma chi è Clement Turpin? Il francese è diventato internazionale a 27 anni (più giovane arbitro transalpino a raggiungere questo traguardo) e in carriera si è già tolto belle soddisfazioni. Ha diretto la finale di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United, mentre nel 2022 ha arbitrato la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Nel suo curriculum c’è anche un euroderby Inter-Milan, semifinale della Champions League 2023, e un Milan-Roma in Europa League 2024. Lo scorso 14 ottobre Turpin ha diretto per l’ultima volta la Nazionale, contro Israele (3-0 per gli Azzurri a Udine). 

Curiosità: nell’aprile 2019, pochi giorni dopo aver diretto i quarti di Champions tra Juventus e Ajax, si era ritrovato proprietario di un’auto utilizzata da narcotrafficanti per trasportare droga, armi di vario tipo e 1,6 milioni di euro dalla Francia al Belgio. Turpin era stato vittima di un furto di identità (la macchina gli era stata intestata a sua insaputa), nell’ambito di una vicenda poi risolta ovviamente per il meglio. 

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