Cdp, Gorno Tempini: “Da 175 anni ponte tra pubblico e privato, anche in tempi difficili come ora”

(Adnkronos) – “Il legame fra la Cassa e il risparmio postale risale alle nostre origini, proprio qui a Torino, ed è uno degli snodi più importanti che permette ora alla Cassa di svolgere il ruolo di investitore paziente di lungo periodo al servizio della crescita del Paese”. Ad affermarlo è Giovanni Gorno Tempini, il presidente di Cdp, alla presentazione del libro “Famiglie e risparmio” realizzato per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti. Oggi, sottolinea, “parliamo di risparmio perché a volte si confonde la natura pubblica della Cassa Depositi e Prestiti con il fatto che la Cassa sia utilizzatrice di fondi pubblici, cosa che non è. La Cassa gestisce fondi privati. Il risparmio postale è il risparmio degli italiani. E la Cassa, come tutte le banche promozionali in Europa, ha la funzione di ponte fra il pubblico e il privato, quindi di essere un investitore di lungo periodo ma con una modalità operativa che deve rispettare gli interessi privati dei risparmiatori; i quali ci danno fiducia, perché sanno che i loro fondi vengono trattati con oculatezza e con un occhio di riguardo ai loro interessi”.

“Gestire bene la finanza è un po’ come gestire bene la propria salute – puntualizza Gorno Tempini – è qualcosa che riguarda il breve periodo ma anche il lungo periodo. Quando si è più giovani si ha meno attenzione a certe tematiche, man mano che si cresce ovviamente le priorità cambiano. Avere cognizioni di base su che cosa significhi gestire il risparmio è importantissimo, soprattutto in momenti come questo in cui vi sono sbalzi di volatilità che tendono a spaventare il risparmiatore”.

“Il quadro che emerge dall’indagine è che il risparmio in Italia si è evoluto nel tempo – aggiunge – Le famiglie hanno ridotto la loro percentuale di risparmio, pur continuando a risparmiare; negli ultimi dieci anni il mondo delle imprese è subentrato come traino nel concetto di risparmio, e questa è una prima evoluzione importante. Ma ciò che emerge dalla nostra ricerca è anche come il risparmio si sia evoluto da un punto di vista sociologico: ad esempio, il ruolo delle donne nella gestione del risparmio delle famiglie è andato aumentando in modo significativo rispetto al passato. Quindi lo studio indaga su chi risparmia, come risparmia, quali siano le motivazioni che spingono in una direzione piuttosto che un’altra, e l’utilizzo stesso del risparmio” conclude.

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