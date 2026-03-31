Bosnia-Italia, Bastoni espulso in finale playoff Mondiale: cos’è successo

(Adnkronos) – Si mette in salita la finale playoff per il Mondiale dell’Italia, contro la Bosnia. Oggi, martedì 31 marzo, gli Azzurri si giocano la qualificazione alla Coppa del Mondo: dopo il vantaggio di Kean al quarto d’ora, la situazione per la Nazionale del ct Gattuso si complica a fine primo tempo per l’espulsione di Bastoni. Il difensore dell’Inter rimedia un cartellino rosso diretto dopo un fallo da ultimo uomo su Dedic, lanciato a rete.
Cambia dunque volto la partita e il commissario tecnico azzurro è subito costretto a cambiare: fuori Retegui, dentroGatti per ridare equilibrio alla squadra. La corsa al Mondiale passerà ora da un secondo tempo ad alta tensione.
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