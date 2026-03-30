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lunedì 30 Marzo 2026
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Sinner e il passato nello sci, Franzoni: “Sono contento si sia dato al tennis”

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(Adnkronos) –
Da piccoli rivali sulle piste da sci a protagonisti dello sport internazionale. Jannik Sinner e Giovanni Franzoni condividono un passato comune, quando entrambi muovevano i primi passi nello sci alpino. Prima di diventare uno dei migliori tennisti al mondo, Sinner si era infatti distinto sulle nevi.  

Ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ lo sciatore ha ricordato con ironia quei primi anni di competizioni condivise: “Io non ero fortissimo, ero piccolino… menomale che Sinner si è dato al tennis, sono sicuro che anche nello sci avrebbe fatto grandi cose”.  

 

 

Emblmatico un episodio del 2009, quando il numero due del tennis vinse il gigante di Sexten/Moos in 45″15 e in quella gara riuscì a battere anche Giovanni Franzoni che arrivò dodicesimo chiudendo con un tempo di 49″09. Oggi Franzoni è tra i protagonisti della Coppa del Mondo dello sci alpino, mentre Sinner ha intrapreso la carriera del tennis e… sappiamo tutti com’è andata a finire.  

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