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lunedì 30 Marzo 2026
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Iran, Fmi avverte sui costi della guerra: impatto su pil globale e prezzi, Italia esposta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Se continuasse il conflitto in Medio Oriente e le limitazioni all’export di petrolio, gas e fertilizzanti per la guerra in Iran, “tutte le strade portano ad un aumento dei prezzi e a un rallentamento della crescita a livello mondiale”. In un report pubblicato sul blog del Fmi firmato tra gli altri dal capo economista Pierre-Olivier Gourinchas, il Fondo lancia l’allarme sulle conseguenze economiche della guerra contro l’Iran e avverte che i governi con livelli elevati di indebitamento avranno un accesso limitato alle risorse che potrebbero essere utilizzate per attenuare gli effetti della crisi. 

“In Europa, lo shock sta facendo riemergere lo spettro della crisi del gas del 2021–22, con Paesi come l’Italia e il Regno Unito particolarmente esposti a causa della loro dipendenza dall’energia elettrica prodotta dal gas, mentre Francia e Spagna sono relativamente protette grazie alla loro maggiore capacità nucleare e di energie rinnovabili”, si legge. 

“Sebbene la guerra possa influenzare l’economia globale in modi diversi, tutte le strade portano a prezzi più alti e a una crescita più lenta”, si sottolinea nell’analisi. “Un conflitto di breve durata potrebbe far impennare i prezzi del petrolio e del gas prima che i mercati si adeguino, mentre uno di lunga durata potrebbe mantenere elevati i costi energetici e mettere a dura prova i paesi che dipendono dalle importazioni”, osserva il Fondo.  

“Molto dipende dalla durata del conflitto, dalla sua estensione e dall’entità dei danni che infligge alle infrastrutture e alle catene di approvvigionamento”, si legge nel post, rilevando che storicamente, i picchi prolungati dei prezzi del petrolio hanno tendenzialmente spinto l’inflazione al rialzo e la crescita al ribasso. 

 

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