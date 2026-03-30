spot_img
lunedì 30 Marzo 2026
spot_img

Grande Fratello Vip, stasera 30 marzo: chi verrà eliminato? Le anticipazioni

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata. Alla conduzione Ilary Blasi, in compagnia delle due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Casara Buonamici.  

Un appuntamento ricco di confronti e sorprese. Nella Casa, le tensioni non si placano: continuano gli scontri tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Ibiza Altea viene messa sotto accusa per i commenti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia e Antonella Elia non perdona. 

Spazio, alla complicità tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro: tra i due c’è solo una bella amicizia oppure sta nascendo una passione?  

Due mamme riceveranno delle belle sorprese: Adriana Volpe riabbraccerà la piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini rivedrà i suoi tre figli.  

Un concorrente stasera dovrà abbandonare la casa. In nomination ci sono: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Raul Dumitras. Chi dovrà lasciare il gioco? E chi andrà a vivere in isolamento?  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie