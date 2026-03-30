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lunedì 30 Marzo 2026
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Ferrero, 3F’s Holding chiude bilancio 2024-25 con fatturato a 22,3 milioni, + 5,3%

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – 3F’s Holding , dal 24 febbraio 2025, società capogruppo ultima di Ferrero Group e CthInvest Group, che riunisce entrambe le realtà sotto un’unica struttura interamente controllata dal Giovanni Ferrero ha chiuso al 31 agosto 2025 l’esercizio 2024/2025 con un fatturato consolidato pari a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente, l’’Ebitda è stato pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente. Al 31 agosto 2025, 3F’s Group contava 62.797 dipendenti a livello globale e 64 stabilimenti produttivi nel mondo, gestendo un totale di asset consolidati pari a 27,4 miliardi di euro. Nel corso dell’esercizio, i ricavi consolidati, sottolinea una nota, hanno riflesso la solidità di un portafoglio di dolciumi confezionati ampio e diversificato, che va oltre il segmento cioccolato, e include biscotti e prodotti da forno, caramelle, gelati e snack. 

“Siamo soddisfatti dell’andamento positivo che caratterizza tutte le aree del business – commenta Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding – la nostra crescita riflette la solida performance organica sia di Ferrero Group che di Cth Invest Group, trainata dalla continua innovazione dei nostri marchi iconici e supportata da acquisizioni strategiche mirate”. 

“Continuiamo a portare gioia alle generazioni di tutto il mondo attraverso i nostri brand iconici e, quest’anno, che segna gli l’ottantesimo della nostra storia, questo impegno rimane più forte che mai – aggiunge Lapo Civiletti, ceo di Ferrero Group – la nostra strategia di crescita continua a dare risultati. Questi progressi riflettono la nostra fiducia nel futuro e la nostra capacità di investire con una visione di lungo periodo a supporto di una crescita sostenibile”. “Le nostre solide performance riflettono il valore di un portafoglio diversificato e la nostra capacità di crescere in categorie e geografie differenti – conclude Guido Giannotta, amministratore di Cth Invest Group – abbiamo rafforzato la nostra leadership nel segmento sugar confectionery e nei biscotti premium, ampliato la nostra offerta e consolidando la nostra presenza nei mercati chiave, continuando allo stesso tempo a sostenere gli investimenti in corso, a dimostrazione della resilienza e della competitività del Gruppo Cth”. 

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