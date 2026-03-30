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lunedì 30 Marzo 2026
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Elodie, è amore con Franceska? Tra vasche da bagno e cene di lusso, la fuga in montagna

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Non l’ha dichiarato pubblicamente ma gli indizi social sembrano parlare chiaro. Elodie si starebbe frequentando con Franceska Nuredini, danzatrice del corpo di ballo del suo tour.  

Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, la cantante avrebbe dunque voltato pagina e lo avrebbe fatto proprio con la ballerina. Poche settimane fa le due hanno trascorso alcuni giorni in Thailandia e ora in un lussuoso hotel di montagna. Tra vasche da bagno, cene stellari e pose sensuali, Elodie e Franceska non si nascono più e condividono sui social foto che lasciano poco spazio ai dubbi, alimentando le voci su una possibile relazione.  

 

Con loro in vacanza, tra gli scatti condivisi sui social compaiono anche Tananai e un gruppo di amici.  

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