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lunedì 30 Marzo 2026
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Ascolti tv, Imma Tataranni chiude al 24,5% e vince prima serata

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ ha chiuso la quinta stagione con il 24,5% di share vincendo la prima serata di ieri, 29 marzo. La fiction di Rai1 con Vanessa Scalera ha incollato allo schermo 4.511.000 telespettatori. Su Canale 5, ‘Chi vuol essere milionario – Il torneo’ ha conquistato 1.840.000 telespettatori e il 12,6%. Sul Nove ‘Che tempo che fa’ ha totalizzato 1.566.000 telespettatori, pari all’8,1%. Su Italia 1, ‘Le Iene presentano Inside’ è stato visto da 1.032.000 telespettatori, pari all’8,2%.  

Su Tv8, MotoGP Usa ha intrattenuto 905.000 telespettatori, pari al 5%. Su Rete 4, ‘Fuori dal coro’ ha raggiunto 681.000 telespettatori e il 4,9%. Su La7, ‘Propaganda live’ ha ottenuto 686.000 telespettatori e il 4,6%. Su Rai3, ‘Presa diretta’ ha totalizzato 878.000 telespettatori e il 4,4%. Infine, su Rai2 la serata evento ‘Per sempre Gino’ – dedicata al grande Paoli e condotta da Pierluigi Diaco – ha segnato 510.000 telespettatori e il 3,2%. 

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Affari Tuoi’ è stato visto da 4.790.000 telespettatori, pari al 23,5%, mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ da 4.645.000 telespettatori pari al 22,7%. 

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