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lunedì 30 Marzo 2026
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Argentina, 15enne spara in una scuola: morto uno studente, 8 i feriti

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone. I fatti, hanno spiegato fonti governative locali, sono avvenuti nella città di San Cristobal, nell’Argentina centrale.  

Il sospetto assalitore è stato arrestato. Al momento sono ignoti i motivi per cui ha aperto il fuoco in una scuola. Secondo media locali, la vittima sarebbe un 13enne. Sui social arrivano intanto le prime immagini dello studente armato all’interno dell’edificio. 

 

 

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