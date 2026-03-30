A Ellera si asfaltano le strade: sette vie nel piano di ripristino

Le strade segnate dagli scavi ai sottoservizi stanno per essere sistemate. Nelle prossime settimane partiranno i lavori definitivi di ripristino del manto stradale su alcune delle vie principali della frazione di Ellera, attraverso un’azione coordinata tra i gestori dei servizi pubblici e l’amministrazione comunale di Corciano.

A seguito di un confronto tra gli enti e le aziende coinvolte, è stato confermato che Enel e Umbra Acque si occuperanno del rifacimento definitivo del manto stradale nei tratti direttamente interessati dagli scavi effettuati nei mesi scorsi. Il completamento degli interventi è previsto, salvo imprevisti, entro la fine di aprile 2026.

Le attività preparatorie — allacci e opere propedeutiche — sono già in fase avanzata, e nelle prossime settimane si procederà con i ripristini definitivi. Parallelamente, il Comune interverrà con proprie risorse per sistemare ulteriori tratti ammalorati della viabilità locale, garantendo così un miglioramento complessivo della rete stradale di Ellera.

Le vie interessate dagli interventi sono sette: via Enrico Fermi, via Fratelli Rosselli, via Giacomo Matteotti, via Giuseppe Di Vittorio, via Luisa Spagnoli, via Alba Buitoni e via Hanoi.

L’obiettivo condiviso tra gestori e amministrazione è quello di restituire ai cittadini una viabilità più sicura e uniforme. Un risultato che si raggiunge, in questo caso, non con un singolo cantiere ma con un coordinamento tra soggetti diversi — pubblici e privati — che hanno agito sullo stesso territorio in tempi ravvicinati.