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sabato 28 Marzo 2026
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Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Maxifurto di KitKat. Un camion con un carico del celebre snack, per 12 tonnellate complessive, è stato rubato in Europa. Sono sparite 413.793 confezioni, come spiega un portavoce del brand – che appartiene al colosso Nestle – all’agenzia Afp. Il camion è stato rubato la scorsa settimana durante il viaggio tra una fabbrica in Italia in cui viene prodotto il KitKat e le strutture per la distribuzione in Polonia. 

“Abbiamo semprre incoraggiato le persone a spezzare con KitKat”, dice il portavoce utilizzando lo slogan reso noto dagli spot e dalle pubblicità. “Qualcuno sembra aver preso il messaggio troppo alla lettera con oltre 12 tonnellate del nostro cioccolato”, aggiunge. Dopo diversi giorni, ancora nessuna traccia del camion e del dolcissimo carico. Le indagini proseguono, intanto però scatta l’allarme a pochi giorni da Pasqua: il maxifurto mette a rischio la disponibilità di prodotto nei giorni di festa. Non è escluso che le centinaia di migliaia di confezioni possano finire ugualmente sul mercato in Europa attraverso canali non ufficiali. I lotti rubati sono comunque identificabili con il codice a barre: “Se c’è una corrispondenza, lo scanner fornirà indicazioni chiare per contattare KitKat”, fa sapere il portavoce. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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