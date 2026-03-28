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sabato 28 Marzo 2026
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Bambole di Pezza, condannato lo stalker di Morgana Blue: le inviava messaggi da oltre 20 anni

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un cittadino svizzero è stato condannato dal Tribunale di Milano a un anno e tre mesi per stalking nei confronti di Lisa Cerri in arte Morgana Blue, la chitarrista fondatrice della band ‘Bambole di Pezza’. L’uomo avrebbe molestato anche la musicista Micol Martinez e la madre di lei, Katia Zerbini Secondo quanto confermato all’AdnKronos da fonti qualificate, gli episodi di stalking si sarebbero protatti per un ventennio con molteplici modalità di manifestazione: centinaia di messaggi sui social e anche al cellulare, con minacce e riferimenti – in alcuni casi- al satanismo.  

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