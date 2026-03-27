A Mantignana con Andy Luotto è nel vivo la Rassegna della torta di Pasqua umbra

Lo chef ospite per il secondo anno propone piatti con ingredienti della tradizione. XXII edizione fino a domenica 29 marzo quando ci sarà la degustazione della torta di Pasqua dei forni della provincia

Ha preso il via la XXII Rassegna della torta di Pasqua umbra a Mantignana di Corciano, in scena fino a domenica 29 marzo all’insegna del piacere di stare insieme, delle tradizioni che si rinnovano e del buon cibo. Per il secondo anno l’evento, organizzato dal circolo Arcs di Mantignana, ha visto la presenza di Andy Luotto, attore e comico italiano, oggi apprezzato chef che, nelle cucine della festa, ha proposto alcuni piatti utilizzando prodotti e ingredienti tipici, compresa la Torta di Pasqua al formaggio. “Più buona di come la fanno qui non c’è – ha confermato Luotto –, lo dico perché lo penso. Quest’anno propongo Nudi di ricotta, pecorino e basilico con un crumble di torta; alette di pollo impanate e fritte con la torta al formaggio; tortino al formaggio con erbe spontanee e fonduta di pecorino. Sono piatti semplicissimi che provo con chi sta in cucina: se piacciono a loro, vuol dire che vanno bene”. C’è anche il pancotto con salsicce e friarielli tra i piatti di Luotto in aggiunta al menù tradizionale della festa che propone l’antipasto di Pasqua; tagliatelle al ragù bianco e cinghiale; penne con crema di pomodoro, cipolla caramellata e guanciale croccante; maltagliati con asparagi e pachino; agnello scottadito o fritto, contorni e dolci della tradizione. Gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere dalle 19.30, sabato e domenica anche a pranzo dalle 13. “Sto bene e si sta bene qui – ha aggiunto Luotto –. L’Italia dovrebbe vivere di queste manifestazioni dove la gente è felice e in cucina ci si diverte”. Presenti alla serata di apertura anche Cristian Betti, consigliere regionale dell’Umbria, e Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano, accompagnato dai membri della giunta intervenuti durante la giornata all’inaugurazione del nuovo parcheggio pubblico di Mantignana. “Questo è uno degli eventi più belli e più sentiti – ha commentato il sindaco Pierotti – Mantignana è uno dei paesi più vivi che punta tanto sulla socialità. La Rassegna della torta di Pasqua raccoglie consenso dai territori limitrofi e oltre, per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione”. Un evento che cresce e conferma la sua qualità grazie al lavoro instancabile ed entusiasta del Circolo Arcs di Mantignana. “Il successo che la festa ha raggiunto in questi anni – ha commentato Fosco Fiandra, membro del Circolo – ci ha spinto quest’anno ad aggiungere un giorno al programma, il giovedì. Sono giorni molto intensi che ospitano manifestazioni sportive, momenti ti di incontro, tutto si chiuderà domenica alle 16 con la degustazione della torta di Pasqu dei forni della provincia di Perugia, un momento della festa cresciuto di anno in anno, con la partecipazione di sempre più forni”. “Una caratteristica che ha sempre contraddistinto le feste che organizziamo a Mantignana – ha concluso Fiandra –, sia per Pasqua che a settembre, è il fatto che il nostro è tutto volontariato e questo ci inorgoglisce. Quest’anno dei ragazzi sono entrati nel consiglio direttivo, per cui stiamo preparando un ricambio generazionale per mantenere e proseguire tradizioni che per noi sono molto importanti. Quando le persone stanno insieme si crea un momento di convivialità per tutti, cerchiamo di arricchire questa manifestazione anche grazie a presenze come quella di Andy Luotto e prim di lui Giorgione”. La Rassegna della torta di pasqua umbra prosegue sabato 28 marzo con una mattinata dedicata alle erbe campagnole spontanee: alle 9.30 l’inaugurazione della mostra delle specie spontanee primaverili e, a seguire, una passeggiata nei prati intorno al circolo Arcs di Mantignana, la raccolta e il riconoscimento delle varie specie primaverili. Al termine, si potrà pranzare con un menù degustazione a base di erbe spontanee e prodotti tipici pasquali: frittatina con asparagi, strapazzata con erbe campagnole spontanee, pasta con pesto aglio orsino, crescia con erbe campagnole saltate in padella e salsiccia, pizza di Pasqua con salumi nostrani, dolce di Pasqua. Prima di ogni portata verrà spiegata la ricetta per la realizzazione di ogni piatto. Per informazioni e prenotazioni: email luciano.loschi@gmail.com o telefono 393.6622189. Nel pomeriggio sarà invece possibile partecipare alla scuola di cucina per imparare a preparare l’impasto della torta al formaggio e del casatiello partenopeo, insieme alla Comunità Slow Food di cuoche, cuochi e gastronomi popolari del Perugino. La sera, poi, come sempre stand gastronomici e musica.

Gran finale domenica 29: a precedere la tradizionale degustazione delle torte (ore 16) nella mattinata si terrà la Motocavalcata del Etruschi del Moto club Perugia e la Camminata metabolica con la trainer Maura Morozzi. Alle 16, invece, ci sarà il laboratorio di decorazione delle uova di Pasqua e mostra pittorica del laboratorio artistico ‘Il mondo a colori’ a cura dell’artista Giluiana Capocchia. Poi la sera ultima occasione per assaggiare i piatti degli stand gastronomici.