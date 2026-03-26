spot_img
giovedì 26 Marzo 2026
spot_img

TonyPitony strega Londra, il video dello show tra musica e battute bilingue

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un music show con grandi performance vocali ma anche ad alto tasso di risate, quello di Tony Pitony andato in scena ieri sera, 25 marzo, al The Garage di Londra. Il cantante dall’identità misteriosa ha portato sul palco i più noti tra i suoi brani provocatori dall’ironia demenziale, da ‘Donne Ricche’ a ‘Culo’ e ‘Striscia’, tra gli applausi del locale di North London, sold out da settimane. 

Il cantante siracusano, che in passato ha studiato arte drammatica nella capitale inglese prendendo parte a diverse produzioni teatrali anche nel West End, ha scherzato con il pubblico a più riprese, facendo battute sia in inglese che in italiano. “Alzino le mani i lavapiatti, alzino le mani i figli di papà”, ha detto tra le risate del pubblico italiano, ironizzando sulle due principali ‘categorie’ di fuorisede Made in Italy in città. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie