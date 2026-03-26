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giovedì 26 Marzo 2026
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Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto Dzumhur all’esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen agli ottavi. Tiafoe invece ha eliminato Cazaux, Mensik, mattatore proprio di Jannik a Doha, e Atmane. 

 

La sfida tra Sinner e Tiafoe è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle 18 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con l’azzurro che guida il parziale con un netto 4-1. L’ultimo match risale alla finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024, quando Sinner si impose in due set. 

 

Sinner-Tiafoe, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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