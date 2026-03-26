Quiz Game al Quasar Village in attesa dei tanti ospiti vip previsti a Pasqua

Giochi su app e premi immediati sabato 28 marzo. A Pasquetta Filippo Roma de Le Iene e Martina Miliddi da Affari Tuoi, il 14 aprile il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo Nicolò Filippucci

La Pasqua si avvicina e porta con sé il suo carico di sorprese al Quasar Village di Ellera di Corciano. In attesa degli ospiti vip previsti per le festività pasquali – dall’inviato de Le Iene Filippo Roma, alla ballerina di Affari Tuoi Marina Miliddi, al vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci –, sabato 28 marzo appuntamento con la fortuna, alle 17, quando nella galleria del Quasar Village andrà in scena il divertente Apperò Quiz Game: attraverso l’App del centro, il pubblico presente potrà rispondere a domande su temi di cultura generale, sport, curiosità e attualità poste da un animatore. In palio tanti premi e, tra tutti i presenti che risponderanno correttamente, il sistema individuerà un vincitore che potrà ritirare immediatamente il suo. “Si partecipa direttamente dall’App – spiegano gli organizzatori – rispondendo alle domande e vincendo premi all’istante. Un’esperienza coinvolgente, semplice e super divertente perché se vinci il premio lo porti subito a casa”.

Il divertimento al Quasar Village tornerà poi nel weekend di Pasqua, venerdì 3, sabato 4 e lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, con il Gioco dei pacchi in programma alle 17. Anche in questo caso, giunti in galleria, si potrà rispondere alle domande sull’app, scegliere il pacco e scoprire il premio vinto. A Pasquetta poi attesa per due ospiti speciali, come Filippo Roma, storico volto de Le Iene, e Martina Miliddi, amata ballerina di Affari Tuoi, che si intratterranno con il pubblico.

La vera sorpresa all’interno dell’uovo di Pasqua giungerà però soltanto martedì 14 aprile, quando, direttamente dal palco dell’Ariston, sarà presente il vincitore della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci. Il giovane talento incontrerà i fan alle 18 e firmerà le copie del suo nuovo album ‘Un posto dove andare’.