La Pietra (Masaf): “Filiera eccellenza italiana, accordi decisivi per investimenti e competitività”

(Adnkronos) – “La filiera del tabacco in Italia rappresenta sicuramente un’eccellenza. Siamo i maggiori produttori in Europa e rivendichiamo il fatto di essere tra i migliori non soltanto in termini di qualità, ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale di un prodotto estremamente particolare”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra, intervenendo a margine della firma del Memorandum sulla filiera del tabacco siglato a Napoli tra Bat Italia, New Tab e PROTAB Italia, un’intesa che coinvolge istituzioni, organizzazioni agricole e industria con l’obiettivo di rafforzare un comparto strategico per l’economia nazionale e per diversi territori, in particolare del Mezzogiorno.

Nel suo intervento, La Pietra ha evidenziato come il modello della filiera organizzata rappresenti uno degli strumenti più efficaci per garantire stabilità e prospettive al settore agricolo. “Fare questi accordi è estremamente importante – ha spiegato – perché consente agli agricoltori di avere una visione di medio-lungo periodo, di programmare le attività produttive e di investire con maggiore serenità. Significa creare le condizioni per uno sviluppo strutturato, riducendo l’incertezza e rafforzando il legame tra produzione agricola e industria di trasformazione”. Il sottosegretario ha quindi ribadito con forza l’impegno del Governo nel sostenere questo modello: “Crediamo molto nelle filiere, tant’è che abbiamo investito oltre 4,5 miliardi di euro negli accordi di filiera. È una scelta strategica che punta ad ammodernare il sistema agricolo italiano, favorendo l’introduzione di tecnologie avanzate e processi innovativi in grado di migliorare l’efficienza produttiva”.

Secondo La Pietra, investire in innovazione significa anche rafforzare la competitività del comparto in un contesto internazionale sempre più complesso. “Quando si investe in tecnologia e innovazione – ha sottolineato – si costruisce un sistema più produttivo, capace di generare maggiore redditività per le imprese agricole e, allo stesso tempo, più resiliente rispetto alle variabili esterne, che possono essere di natura economica, climatica o geopolitica”.

Un passaggio importante è stato dedicato anche al valore della sostenibilità, ormai elemento centrale nelle politiche agricole europee e nazionali. “La filiera del tabacco italiana ha già dimostrato di saper coniugare qualità e sostenibilità – ha aggiunto – e gli accordi di filiera rappresentano uno strumento fondamentale per continuare su questa strada, favorendo pratiche agricole sempre più attente all’ambiente e all’uso efficiente delle risorse”. Infine, La Pietra ha sottolineato come il rafforzamento della filiera possa tradursi in benefici concreti per i territori.

“Parliamo di un comparto che genera occupazione, valore economico e coesione sociale in molte aree del Paese. Consolidare questi percorsi significa sostenere le comunità locali e garantire nuove opportunità di sviluppo, soprattutto nelle regioni del Sud”. “L’obiettivo – ha concluso – è quello di costruire una filiera sempre più solida, moderna e competitiva, capace di affrontare le sfide future e di confermare il ruolo dell’Italia come punto di riferimento in Europa per la produzione di tabacco di qualità”.

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