Inaugurato il nuovo parcheggio pubblico di Mantignana

È stato inaugurato giovedì 26 marzo, in occasione dell’avvio della 21esima Rassegna della Torta di Pasqua umbra, il nuovo parcheggio pubblico di Mantignana, nel territorio comunale di Corciano.

L’intervento, affidato alla ditta Fagiolari Srl, ha interessato un’area strategica del paese, vero e proprio centro nevralgico della frazione, situato tra scuole, impianti sportivi, circolo e area verde. Un luogo molto frequentato che oggi può contare su uno spazio rinnovato, più ordinato e funzionale.

I lavori hanno previsto la realizzazione di una pavimentazione in asfalto con corsie ben definite, la creazione di circa 90 posti auto su superficie drenante con mattoni autobloccanti, oltre alla sistemazione di aiuole verdi, la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di punti luce.

Un intervento che contribuisce concretamente a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della zona, restituendo ai cittadini uno spazio adeguato alle esigenze quotidiane e alla vivacità della comunità.

«Con questo intervento – le parole del sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti – abbiamo voluto dare una risposta concreta a un’esigenza sentita da tempo dai cittadini di Mantignana. Si tratta di un’opera che valorizza uno spazio centrale del paese, rendendolo più accogliente, sicuro e funzionale. Siamo particolarmente soddisfatti di aver inaugurato il parcheggio in concomitanza con la Rassegna della Torta di Pasqua, un momento identitario molto importante per la comunità, che ogni anno richiama partecipazione e rafforza il senso di appartenenza al territorio».