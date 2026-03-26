spot_img
giovedì 26 Marzo 2026
spot_img

Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia: “Decisione autonoma, vado avanti con coerenza”

adn-ultimora
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Maurizio Gasparri si dimette oggi, gioverdì 26 marzo, da capogruppo di Forza Italia al Senato. Alle 16:30 è stata convocata una riunione dei senatori con all’ordine del giorno le dimissioni del capogruppo e l’individuazione di un nuovo presidente. 

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato – afferma Gasparri in una nota – . Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi – sottolinea – . Avanti con coerenza e guardando al futuro”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie