Forza Italia, Marina Berlusconi: “Grande stima per Stefania Craxi, da tempo sostengo apertura classe dirigente”

(Adnkronos) – La presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, da tempo sostiene una sempre maggiore apertura della classe dirigente di Forza Italia e ha grande stima per Stefania Craxi. Lo riferiscono all’Adnkronos ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo il passaggio di consegne al gruppo azzurro del Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi. Le stesse fonti sottolineano che la decisione dell’avvicendamento è un’iniziativa del gruppo parlamentare.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato – ha dichiarato Gasparri – Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

La neo capogruppo azzurra al Senato, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama, ha annunciato che “Gasparri sarà indicato dal gruppo di Forza Italia al Senato come candidato presidente della Commissione Affari esteri di Palazzo Madama”. Sarà l’unico candidato? “Sì, anche io ero l’unica candidata”, ha risposto con un sorriso Stefania Craxi.

Forza Italia ha bisogno di rinnovamento in questo momento? “Io non sono un’appassionata giovanilista, non sono appassionata di quote, io penso che siano importanti le quote grigie e serva sia l’esperienza degli anziani e la volontà di conquista dei più giovani”, ha replicato la neo capogruppo al Senato, che ha ringraziato “Tajani che ha accompagnato questo avvicendamento in ogni fase con la sua leadership, ringrazio il mio predecessore che ha lavorato con competenza e passione. Ho letto delle ricostruzioni assolutamente fantasiose. Si tratta di un normale avvicendamento all’interno di un gruppo politico. FI è una comunità ed è una comunità di valori”.

“E’ un avvicendamento in cantiere prima del referendum – ha spiegato Stefania Craxi – Il referendum sulla riforma della giustizia c’entra nel senso che ci siamo detti che non era il momento di fare” questo cambio della guardia prima del voto, “bisognava prima scavallare l’impegno referendario”.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità – ha sottolineato – Lo svolgerò con serietà, entusiasmo, senso delle istituzioni. E’ una nuova tappa della mia carriera politica. E comunque fare il capogruppo è un mestiere logorante…”.

Stefania Craxi ha assicurato che “non c’è nessuna frattura, nessuna rottura”, all’interno di Forza Italia e “non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani”.

E a chi gli chiedeva di commentare le parole di stima nei suoi confronti da parte della primogenita del Cav, ha risposto: “Non ho sentito la presidente Marina Berlusconi. Nutro verso Marina lo stesso affetto e la stessa stima che nutrivano i nostri genitori, l’uno con l’altro…”.

Poi spazio per una battuta. Parlando con i giornalisti a palazzo Madama, la senatrice azzurra ha scherzato con i media: “Sapete quale è ora la mia prima necessità politica? Un parrucchiere…”.

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