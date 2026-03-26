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giovedì 26 Marzo 2026
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Farmaceutica: Bms Italia tra i Best Workplaces 2026, è seconda tra le aziende medio-grandi

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(Adnkronos) – Bristol Myers Squibb Italia, per il sesto anno consecutivo, è tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia secondo la classifica ‘Best Workplaces Italia 2026’ stilata da Great Place to Work®, che premia le organizzazioni che si sono distinte per aver saputo mettere al primo posto il benessere dei propri collaboratori. Su oltre 350 aziende analizzate, appartenenti a differenti settori e divise in 5 categorie dimensionali, le realtà premiate rappresentano l’eccellenza degli ambienti di lavoro in Italia per la qualità della cultura organizzativa e per l’attenzione allo sviluppo delle persone. La classifica si basa sull’ascolto diretto dei collaboratori, che hanno valutato la propria esperienza lavorativa in termini di clima aziendale, leadership, opportunità di crescita e senso di appartenenza. Bristol Myers Squibb si colloca al secondo posto nella categoria delle realtà medio-grandi (da 150 a 499 dipendenti), riferisce l’azienda.  

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, che riflette l’attenzione continua verso le nostre persone – afferma Regina Vasiliou, Vice President e General Manager di Bristol Myers Squibb Italia – Questo riconoscimento conferma il valore della nostra cultura e la volontà di costruire un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa sentirsi valorizzato, ascoltato e messo nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale. Quest’anno celebriamo 80 anni di presenza in Italia e continuiamo a credere che il successo dell’azienda passi prima di tutto dalle persone, che ogni giorno rendono possibile il nostro impegno nella ricerca e nella scienza. E’ una visione che guida le nostre scelte quotidiane e che si traduce in un modo di lavorare basato su fiducia, responsabilità condivisa e attenzione all’equilibrio tra vita professionale e personale”. 

Bristol Myers Squibb è un’azienda biofarmaceutica globale impegnata nello sviluppo di terapie innovative per pazienti con gravi patologie, con una pipeline ampia e diversificata in aree come oncologia, ematologia, cardiovascolare, immunologia e neuroscienze, ricorda una nota. “Un great place to work è un ambiente in cui le persone si sentono rispettate, riconosciute per il proprio contributo, sono orgogliose di ciò che fanno e trovano nel lavoro opportunità di crescita – commenta Fedora Gasperini, Human Resources Director di Bristol Myers Squibb Italia – In Bristol Myers Squibb lavoriamo ogni giorno per promuovere un modello organizzativo collaborativo e inclusivo, che si traduce in politiche e pratiche orientate all’equità, a partire da un approccio gender neutral e dall’assenza di divari retributivi di genere. Un percorso strutturato e misurabile, riconosciuto anche dalla Certificazione per la Parità di genere. Accanto a questo, attribuiamo grande importanza al benessere delle persone e mettiamo a disposizione programmi dedicati, pensati per rispondere alle diverse esigenze dei colleghi. In quest’ottica, il programma Living Life Better offre soluzioni in diversi ambiti, dalla salute fisica e mentale al benessere finanziario, fino al supporto al worklife balance, anche attraverso un articolato piano di flexible benefits e iniziative di recognition. Investiamo inoltre nello sviluppo continuo delle competenze, con un’attenzione particolare al digitale e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Crediamo che solo in un ambiente che valorizza le persone sia possibile favorire l’apertura al cambiamento e costruire un’organizzazione agile, capace di innovare e di evolvere nel tempo”. 

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