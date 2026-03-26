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giovedì 26 Marzo 2026
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Epatite A, Simit: “Sui recenti casi sorveglianza ed evitiamo allarmismi”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “L’aumento dei casi” di epatite A “sembra legato a precipitazioni e sversamenti fognari in mare, che contaminano molluschi. Il consiglio è di mangiare molluschi cotti e aperti adeguatamente, evitando allarmismi, ma mantenendo la sorveglianza. L’infezione è generalmente lieve, ma può in rari casi causare epatite fulminante, richiedendo trapianto”. Lo ha detto Marco Falcone, segretario Simit-Società italiana malattie infettive e tropicali, all’Adnkronos Salute, oggi a Venezia a margine del congresso ‘Top5 in Infectious Diseases’, di cui è chairman, commentando il focolaio di epatite A che ha recentemente interessato la Campania e il Lazio. 

Sull’argomento interviene anche Cristina Mussini, neopresidente Simit, che sottolinea come “tutte le ultime epidemie di epatite A sono state amplificate da una trasmissione sessuale”. Ma “ricordiamo anche che anche per l’epatite A c’è il vaccino – sottolinea – Almeno per le infezioni in cui c’è il vaccino, andrebbe fatto, come per l’epatite B, ma anche per l’Hpv”, conclude. 

salute

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