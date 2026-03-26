spot_img
giovedì 26 Marzo 2026
spot_img

De Martino al concerto di Rosalía, al suo fianco Brenda Lodigiani: amore o amicizia?

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Da ‘Stasera tutto è possibile’ all’Unipol Forum per il concerto di Rosalía. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati avvistati ieri insieme tra il pubblico dello show della popstar catalana, interrotto dopo poco a causa di un’intossicazione alimentare che ha costretto l’artista a lasciare il palco.  

Le immagini dei due sugli spalti, diffuse su X, hanno riacceso i rumors su un possibile legame che andrebbe oltre la collaborazione professionale. Non è infatti la prima volta che i due finiscono al centro del gossip.  

 

 

Lodigiani – conduttrice di Bake Off e presenza fissa di Stasera tutto è possibile – e De Martino sono spesso apparsi complici anche fuori dal set. Un’intesa, che secondo molti, lascerebbe intuire qualcosa di più.  

I due non si sono mai esposti chiaramente, mantenendo massimo riserbo sulla loro vita privata, anche se entrambi dovrebbero essere single. Amicizia o qualcosa in più, resta il fatto che il feeling tra i due è evidente.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie