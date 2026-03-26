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giovedì 26 Marzo 2026
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Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litro

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(Adnkronos) – Prezzi medi nazionali di benzina e diesel in aumento anche oggi giovedì 26 marzo 2026, anche se si vedono i primi movimenti al ribasso e si va riducendo il differenziale tra Eni e le altre compagnie. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di 5 centesimi sulla benzina e di uno sul gasolio. 

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,743 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,739, pompe bianche 1,750), diesel self service a 2,038 euro/litro (+16, compagnie 2,037, pompe bianche 2,039). Benzina servito a 1,879 euro/litro (+4, compagnie 1,910, pompe bianche 1,822), diesel servito a 2,171 euro/litro (+15, compagnie 2,204, pompe bianche 2,109). Gpl servito a 0,663 euro/litro (invariato, compagnie 0,669, pompe bianche 0,656), metano servito a 1,544 euro/kg (+3, compagnie 1,543, pompe bianche 1,543), Gnl 1,248 euro/kg (-1, compagnie 1,251 euro/kg, pompe bianche 1,245 euro/kg). 

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,804 euro/litro (servito 2,054), gasolio self service 2,094 euro/litro (servito 2,346), Gpl 0,775 euro/litro, metano 1,552 euro/kg, Gnl 1,296 euro/kg. 

Il prezzo medio del gasolio torna oggi a sfondare la soglia dei 2,1 euro al litro in autostrada (2,102 euro/litro), mentre la benzina supera 1,8 euro al litro (1,806 euro), è la denuncia del Codacons che come ogni giorno rielabora i dati regionali del Mimit. 

Per quanto riguarda la rete stradale, il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta oggi in Italia a 2,043 euro al litro con forti differenze sul territorio: i listini più alti a Bolzano con 2,071 euro/litro, Valle d’Aosta 2,067 euro/litro, Sicilia 2,057 euro/litro, Molise 2,056 euro/litro, mentre Le Marche si confermano la regione più conveniente con una media da 2,016 euro al litro – rivela il Codacons. Sul fronte della benzina il prezzo medio è oggi pari a 1,746 euro al litro, con punte da 1,775 euro/litro in Basilicata, 1,769 euro a Bolzano, 1,766 euro in Sicilia e in Calabria. 

In una settimana lo sconto sulle accise varato dal governo è stato letteralmente mangiato dai rincari dei listini alla pompa, al punto che per il gasolio la riduzione effettiva dei prezzi rispetto al giorno precedente il taglio delle accise è di appena -6 centesimi di euro al litro, rispetto ai -24,4 centesimi della misura fiscale, con una maggiore spesa da +9,2 euro a pieno per gli automobilisti, conclude il Codacons. 

economia

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