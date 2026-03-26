Briga è diventato papà, è nata Allegra: l’annuncio con Arianna Montefiori

(Adnkronos) –

Briga è diventato papà. Il cantante ha annunciato la nascita della primogenita condividendo uno scatto insieme alla compagna Arianna Montefiori e accompagnandolo con una dolce dedica: “Figlia di un immenso Amore”.

La bambina si chiama Allegra ed è nata ieri, mercoledì 25 marzo. Una gioia immensa per la coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021. I due avevano annunciato la gravidanza a novembre del 2025 e ospiti a Verissimo avevano rivelato di aspettare una bambina.

La coppia, inoltre, aveva condiviso il percorso non semplice per diventare genitori: “Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene”, aveva spiegato Arianna.

La coppia aveva rivelato che inizialmente si trattava di una gravidanza gemellare: “Purtroppo un feto si è riassorbito”. Un momento doloroso come aveva spiegato Montefiori: “Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l’avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c’è un angioletto che ci protegge”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)