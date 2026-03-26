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giovedì 26 Marzo 2026
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Addio a Beppe Savoldi, storico bomber di Napoli e Bologna. Aveva 79 anni

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Se ne è andato Beppe Savoldi. L’ex bomber di Napoli e Bologna si è spento all’età di 79 anni. La notizia è stata data sulla sua pagina Facebook, dal figlio Gianluca. “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore” si legge nel post.  

“Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio”. 

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