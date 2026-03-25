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mercoledì 25 Marzo 2026
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Futuro Nazionale, apre a Roma la sede del partito di Vannacci: le immagini in anteprima

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Apre a Roma la sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L’Adnkronos ha potuto visitare in anteprima la location scelta dal generale. 

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