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mercoledì 25 Marzo 2026
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campagna Aria di Vita, Lorenzin (Pd): “Musica rende visibile Iap”

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(Adnkronos) – “La campagna Aria di vita accende l’attenzione su una patologia grave e poco conosciuta come l’ipertensione arteriosa polmonare. Usare la musica e l’arte per raccontarla significa rendere visibile ciò che spesso non lo è e contribuire a diffondere consapevolezza ed empatia rispetto alle malattie rare. Dobbiamo ancora lavorare su priorità fondamentali: ridurre i tempi di diagnosi, rafforzare la formazione degli operatori sanitari su tutto il territorio e garantire un accesso equo e uniforme alle terapie innovative, senza differenze territoriali. Le malattie rare non sono meno importanti perché sono rare: proprio per la loro rarità richiedono un’attenzione, una cura e una sensibilità particolare da parte di tutte le istituzioni”. Così la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd ed ex ministra della Salute, nel videomessaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana. 

salute

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