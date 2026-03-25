Al Gherlinda i protagonisti del film ‘Cena di classe’: The Space Cinema Corciano ospita Francesco Mandelli e Herbert Ballerina

Gli attori incontrano i fan venerdì 26 marzo alle 20 prima della proiezione

(AVInews) – Corciano, 25 mar. – Serata speciale al centro d’intrattenimento Gherlinda di Corciano: venerdì 27 marzo al The Space Cinema ci saranno due ospiti d’eccezione, gli attori Francesco Mandelli e Herbert Ballerina, che saluteranno il pubblico alle 20 prima della proiezione del film ‘Cena di classe’, in uscita nelle sale giovedì 26 marzo.

Prodotto da Roadmovie con Medusa Film, la regia è di Francesco Mandelli, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato, mentre la fotografia è curata da Massimo Schiavon e il montaggio da Julien Panzarasa. La pellicola trae ispirazione dall’omonima canzone de I Pinguini Tattici Nucleari, contenuta nell’album Fake News del 2022, ampliandone i temi e le suggestioni. Cena di classe si presenta come una commedia corale, irriverente e agrodolce, tra leggerezza e riflessione: diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un compagno. Così, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati. Il pubblico del The Space Cinema potrà, dunque, incontrare da vicino i protagonisti e lasciarsi trasportare dai loro racconti e aneddoti, tra battute e risate che precederanno la visione del film in sala.

I biglietti per la serata del 27 marzo sono acquistabili sul sito ufficiale di The Space Cinema o tramite l’App ufficiale.