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martedì 24 Marzo 2026
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Referendum, in tv volano gli speciali sul voto e Mentana fa il botto

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Grande interesse ieri, lunedì 23 marzo, tra i telespettatori italiani per gli speciali dedicati all’esito del referendum sul sistema giudiziario. A fare la parte del leone è stato lo Speciale TgLa7 – Referendum condotto da Enrico Mentana, che è durato dalle 14.46 alle 19.52, ottenendo una media di 1.543.000 spettatori con il 12.9% di share e superando in sovrapposizione (col 14,2% di share contro il 13,1%) anche Rai1, dove ‘Tg1 Speciale – Referendum Giustizia’ ha ottenuto, dalle 14.50 alle 17.14, una media di 1.391.000 spettatori con il 13.1% di share.  

Sempre nel pomeriggio, su Rai2 ‘Tg2 Speciale – Referendum Giustizia’ ha ottenuto 521.000 spettatori con il 4.9% di share (dalle 16.59 alle 18.30), su Rai3 ‘Tg3 Speciale – Referendum Giustizia’ è stato visto da 593.000 spettatori col 5.5% di share (dalle 14.50 alle 17), su Rete4 lo ‘Speciale Quarta Repubblica’ ha registra 539.000 spettatori con il 5% di share (dalle 14.54 alle 18.44). 

 

Effetto referendum anche sui tg delle 20, con il Tg1 visto da 5.313.000 spettatori con il 25.6% di share, il Tg5 da 4.150.000 spettatori con il 19.7% di share e il TgLa7 da 2.287.000 spettatori con il 10.9% di share.  

Spazi informativi legati al referendum sono andati in onda anche in prima serata, tra speciali dedicati e focus all’interno delle trasmissioni d’approfondimento già previste: su La7 la puntata speciale di ‘Propaganda Live’ ha ottenuto 1.357.000 spettatori (share 9.8%); su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ ha ottenuto 937.000 spettatori (share 6.1%); su Rai2 il ‘Tg2 Speciale – Referendum Giustizia’ ha ottenuto 494.000 spettatori (share 2.5%).  

In access prime time da segnalare i risultati di Bruno Vespa con ‘Cinque Minuti’ su Rai1 (4.707.000 spettatori, share 22.2%) e di Lilli Gruber su La7 con ‘Otto e Mezzo’ (2.943.000 spettatori, share 13.1%). Nel preserale, bene anche le news dei Tgr su Rai3, con 2.455.000 spettatori (share 13%). 

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