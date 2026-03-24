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martedì 24 Marzo 2026
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Poste-Tim: Del Fante: “Opas è naturale evoluzione di un percorso iniziato anni fa”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “L’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim rappresenta una naturale evoluzione di un dossier avviato cinque anni fa insieme al Direttore Generale Giuseppe Lasco. Abbiamo fatto il primo investimento un anno fa, quindi possiamo dire di esserci fidanzati con Tim”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in un’intervista rilasciata al Tg Poste. 

“Adesso siamo fermamente convinti che il matrimonio sia il prossimo passo, e quindi abbiamo proposto a tutti gli azionisti di Tim di venire a bordo dell’iniziativa di Poste” sottolinea. L’Ad ricorda che “il gruppo ha avviato lo studio dell’offerta già diversi anni fa”, aggiungendo che “due aziende storiche e iconiche come Poste Italiane e Tim, unite, possono proiettare il sistema Italia verso un futuro che sta diventando ogni giorno sempre più tecnologico”. Vogliamo essere, conclude Del Fante “l’abilitatore della trasformazione tecnologica, delle abitudini degli italiani, persone fisiche, delle imprese, della pubblica amministrazione”. 

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