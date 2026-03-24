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martedì 24 Marzo 2026
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Meloni: “Auspico che anche Santanchè si dimetta”. Delmastro e Bartolozzi lasciano

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, auspica le dimissioni del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e esprime “apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. La premier, come si legge nella nota, “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 

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