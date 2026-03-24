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martedì 24 Marzo 2026
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Guerra Iran, missile su Tel Aviv fa 6 feriti. Nuovo raid Idf sul Libano – La diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran mentre sarebbero in corso colloqui tra gli Stati Uniti e il regime di Tehran. Un missile balistico lanciato dall’Iran contro Tel Aviv ha causato il ferimento di sei persone. Secondo la polizia, il missile aveva una testata con cento chili di esplosivo e ha causato danni a diversi edfici e auto. Immediata la risposta israeliana. Secondo quanto riferisce il sito di notizie israeliano Ynet, le Idf stanno attaccando siti per il lancio di missili e altre strutture nell’ovest della Repubblica islamica. Continuano intanto anche i bombardamenti di Israele sul Libano.  

Oggi un nuovo raid a sud di Beirut sulla città di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato almeno due morti, come ha reso noto il ministero della Sanità libanese. 

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