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martedì 24 Marzo 2026
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Chiara Ferragni, Vittoria compie 5 anni: la dedica e la festa a tema ‘Labubu’

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Sei il mio sole, la mia piccola mini-me”. Con queste parole Chiara Ferragni ha celebrato sui social il compleanno della secondogenita, Vittoria, nata dal precedente matrimonio con Fedez.  

La piccola di casa ha compiuto ieri, martedì 23 marzo, 5 anni e l’imprenditrice digitale ha organizzato un party a tema ‘labubu’, così come ha richiesto Vittoria. “Ci fai sorridere senza sosta, sei la bambina di cui siamo tutti così orgogliosi. Ti amo ogni giorno di più, all’infinito”, ha scritto Ferragni a corredo di alcuni scatti che ritraggono mamma e figlia di spalle.  

Al party era presente tutta la famiglia Ferragni e gli amici di Vittoria. Fedez, al contrario, ha preferito non esporsi sui social, mantenendo la sua vita privata, almeno da dopo il divorzio, nel riserbo.  

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