Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati

(Adnkronos) – “Aiutaci a moltiplicare la felicità”: è questo il motto che ha contraddistinto la prima, grande mobilitazione nazionale per la raccolta fondi ‘Biscotti di felicità’, organizzata da Dynamo Camp con il supporto di Barilla, il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane. Grazie al coinvolgimento dei cittadini e all’impegno dei volontari, in 2 giorni sono state distribuite 31mila biscottiere in edizione limitata contenenti una confezione di biscotti donati da Barilla: un traguardo reso possibile grazie all’azione coordinata dello staff Dynamo con i circa 3mila volontari, tra cui 200 dipendenti Barilla, impegnati in un grande gesto di solidarietà. L’iniziativa – informa una nota – ha avuto un duplice obiettivo: raccogliere fondi per sostenere i programmi di Dynamo dedicati a bambini, ragazzi e famiglie con patologie gravi o croniche, e sensibilizzare il pubblico sul grave isolamento personale, sociale ed economico che queste famiglie affrontano ogni giorno.

Milano si è rivelata piazza simbolo di partecipazione facendo registrare tra i numeri più alti di biscottiere distribuite, con oltre 600 solo a piazza Wagner. Francesco Cuccia, 44 anni, sostenitore Dynamo e referente per piazza Wagner, parla di “un risultato che deriva dalla passione e dall’impegno di oltre 25 volontari nel raccontare con entusiasmo quanto sia unico Dynamo Camp, dalla sensibilità dei cittadini di Milano e dal supporto di un grande comunità parrocchiale”. Anche il Centro Italia ha offerto testimonianze di grande calore: “Mi sono trovata molto bene, con volontari eccezionali, constatando una forte unione. Sono state presenti ad aiutare anche famiglie Dynamo, tutte portando amici; una ragazza Sibling ha portato le sue compagne di classe. Sono stati giorni di gioia”, testimonia Luna Troiani, 21 anni, volontaria Dynamo Camp in piazza a Perugia.

Il trasporto dei volontari è arrivato anche dalle piazze dove Barilla è presente con i suoi stabilimenti produttivi. A Parma, sede principale dell’azienda, Isidoro Colluto, 51 anni, volontario e referente a ‘La Galleria’, ha ricordato con emozione la sua esperienza: “Partecipando con tutta la mia famiglia e i ragazzi, abbiamo vissuto momenti unici di gioia e altruismo. Vedere gli occhi lucidi e sentire il calore delle persone che si avvicinavano a sostenere questa iniziativa è stato davvero commovente. Le cose belle sono la cura dell’anima, per noi e per i ragazzi di Dynamo”. Anche negli stabilimenti del Sud, come Melfi, l’entusiasmo è stato contagioso. “E’ stato emozionante – sottolinea Cinzia Sini, volontaria Barilla – vedere come una piccola città come Melfi sia riuscita a muovere tanta solidarietà. Piccola piazza, grande cuore: questo è il segno che la generosità non conosce dimensioni”. La raccolta fondi prosegue in eventi del network Dynamo e online (Biscotti di felicità – regali solidali Dynamo Camp): grazie alle diverse attività organizzate da Dynamo Camp, si prevede che la distribuzione di 40mila biscottiere sia completata entro l’estate, portando un sostegno concreto alle famiglie e regalando sorrisi e momenti di gioia a bambini e ragazzi ospiti dei programmi Dynamo.

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