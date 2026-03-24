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martedì 24 Marzo 2026
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Ascolti tv, 23 marzo: ‘Scherzi a Parte’ vince la prima serata con il 22,5%

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
‘Scherzi a parte’ ha vinto la prima serata di ieri, 23 marzo, con il 22,5% di share. Il programma di Canale 5 condotto da Max Giusti è stato visto da 2.969.000 telespettatori. A seguire, su Rai1 ‘Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio’ interessa 3.306.000 telespettatori pari al 19,6%. Su La7 ‘Propaganda Live’ ha totalizzato 1.357.000 telepettatori e il 9,8%.  

Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ ha radunato 937.000 telespettatori, pari al 6,1%. Poco sotto con il 5,8% c’è ‘The Transporter’, in onda su Italia 1, che ha intrattenuto 1.104.000 telespettatori. Su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ ha raggiunto 526.000 telespettatori e il 4%. Su Tv8 ‘The Equalizer 3 – Senza tregua’ è stato visto da 597.000 telespettatori, pari al 3,4%. Su Rai2 ‘Tg2 Speciale – Referendum Giustizia’ ha segnato 494.000 telespettatori, pari al 2,5%. Sul Nove ‘Via dall’incubo’ ha ottenuto 243.000 telespettatori e l’1,5%. 

Nella fascia access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.357.000 telespettatori e il 24,2%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha totalizzato 4.707.000 telespettatori e il 22,2%, mentre ‘Affari Tuoi’ 5.067.000 telespettatori e il 22,7%. 

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