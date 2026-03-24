Andy Luotto, più giorni e nuovi eventi alla Rassegna della torta di Pasqua di Mantignana

Novità per il tradizionale appuntamento organizzato da Arcs nella frazione di Corciano – La 22esima edizione sarà da giovedì 26 a domenica 29 marzo con il gran finale della degustazione delle torte dei forni locali

(AVInews) – Corciano, 23 mar. – Durerà un giorno in più del solito, proporrà nuove originali iniziative e ogni sera ci sarà anche l’attore e chef Andy Luotto con le sue specialità culinarie. Tante le novità che caratterizzeranno la 22esima edizione della Rassegna della torta di Pasqua umbra in programma a Mantignana di Corciano da giovedì 26 a domenica 29 marzo, dopo una breve anteprima e degustazione che si è tenuta in corso Vannucci a Perugia, sabato 21 marzo. L’evento, che celebra e mette in mostra uno dei piatti più tradizionali della cultura gastronomica umbra, verrà proposto come sempre dai volontari del circolo Arcs della frazione, che l’ospiterà nei suoi ampi spazi.

Quest’anno, come detto, si parte un giorno prima del solito, il giovedì (26 marzo), con l’apertura serale degli stand gastronomici e piano bar. La cucina offrirà i suoi piatti tradizionali, molti dei quali tipici del periodo pasquale: tagliatelle con ragù bianco di cinghiale; penne con crema di pomodoro, cipolla caramellata e guanciale croccante; maltagliati con asparagi e pachino; agnello scottadito e fritto; carciofi fritti; torta di Pasqua con capocollo; ciaramicola. A questi si aggiungeranno ogni sera le preparazioni dell’ospite speciale della rassegna, il popolare personaggio televisivo Andy Luotto che, accanto alla carriera di attore e comico, si è negli ultimi anni dedicato alla sua passione per la cucina aprendo anche ristoranti: nudi di ricotta; pancotto con salsicce e friarelli; alette di pollo fritte con salsa di senape e miele.

Il giorno successivo, venerdì 27, si replica per poi entrare nel vivo sabato 28 marzo quando verrà proposta, per la prima volta, un’intera mattinata dedicata alle erbe campagnole spontanee. La giornata si aprirà con l’inaugurazione alle 9.30 della mostra delle specie spontanee primaverili e proseguirà con una passeggiata nei prati intorno al circolo Arcs di Mantigna, alle 11, per la raccolta e il riconoscimento delle varie specie primaverili. Al termine della camminata si potrà pranzare con un menù degustazione a base di erbe spontanee e prodotti tipici pasquali: frittatina con asparagi, strapazzata con erbe campagnole spontanee, pasta con pesto aglio orsino, crescia con erbe campagnole saltate in padella e salsiccia, pizza di Pasqua con salumi nostrani, dolce di Pasqua. Prima di ogni portata verrà spiegata la ricetta per la realizzazione di ogni piatto. Per informazioni e prenotazioni: email luciano.loschi@gmail.com o telefono 393.6622189.

Ma non solo questo prevede il sabato. Nel pomeriggio sarà infatti possibile partecipare alla scuola di cucina per imparare a preparare l’impasto della torta al formaggio e del casatiello partenopeo, insieme alla Comunità Slow Food delle cuoche, cuochi e gastronomi popolari del Perugino. La sera, poi, come sempre stand gastronomici e musica.

Gran finale domenica 29 marzo con la degustazione gratuita pomeridiana delle diverse torte di Pasqua realizzate dai vari forni della provincia di Perugia. Prima però, nella mattinata si terrà la Motocavalcata del Etruschi del Moto club Perugia e la Camminata metabolica con la trainer Maura Morozzi. Alle 16, invece, laboratorio di decorazione delle uova di Pasqua e mostra pittorica del laboratorio artistico ‘Il mondo a colori’ a cura dell’artista Giluiana Capocchia. Poi la sera ultima occasione per assaggiare i piatti degli stand gastronomici.