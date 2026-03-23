spot_img
lunedì 23 Marzo 2026
spot_img

Sinner-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all’esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac. 

 

La sfida tra Sinner e Moutet è in programma oggi, lunedì 23 marzo, non prima delle 19, ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, agli ottavi del Roland Garros 2024, quando Sinner vinse in quattro set. 

 

Sinner-Moutet, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie