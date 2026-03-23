Rocca (Regione Lazio): “Non partecipo a panel di soli uomini”

(Adnkronos) – “Siglare questo protocollo d’intesa rappresenta per me un bel momento.

Già quando ero presidente della Ifrc – Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Ginevra era prassi abituale non partecipare ai panel che non prevedessero la presenza femminile”. Lo ha detto il presidente di Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all’evento in cui ha siglato il protocollo d’intesa nell’ambito dell’iniziativa ‘No Women No Panel – Senza donne non se ne parla’, promossa dalla Commissione Europea e sostenuta in Italia dalla Rai insieme a università e istituzioni per favorire una rappresentanza equilibrata di genere nel dibattito pubblico.

“Si tratta di un principio che mi ha accompagnato, soprattutto in scenari complessi, perché non si può avere un’analisi profonda e di spessore senza il contributo di ambo i generi – spiega Rocca – La partecipazione di così tanti Atenei all’intesa è un bel segnale. Ero sicuro sarebbe andata così, perché il Lazio è una regione che non si tira mai indietro quando c’è da far avanzare i diritti sociali”.

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