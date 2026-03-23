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lunedì 23 Marzo 2026
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Referendum, ‘No’ in vantaggio: brindisi, ‘Bella Ciao’ e cori contro Meloni all’Anm di Napoli

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Con il no in netto vantaggio al referendum sulla giustizia e avviato verso la vittoria – certificata poco dopo – a Napoli i magistrati brindano cantando Bella ciao e intonando cori contro Giorgia Meloni. ‘Chi non salta Meloni è’ intonano alcuni magistrati napoletani, tra abbracci e sorrisi all’associazione nazionale magistrati.  

Tra i presenti il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il ‘No’. Il procuratore Nicola Gratteri è, invece, nel suo ufficio, al lavoro da stamattina e, per il momento, preferisce non commentare.  

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