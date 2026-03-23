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lunedì 23 Marzo 2026
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Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: “Meloni dimissioni”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – ‘Meloni dimissioni’. E’ lo slogan urlato durante il sit in dopo la vittoria del No all referendum per la giustizia davanti a Montecitorio, dove sventolano bandiere di Potere al popolo e Usb. ‘’Giorgia Meloni devi andartene, vattene’’, cantano i manifestanti dalla piazza. 

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