Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla

(Adnkronos) – Ritorno live per Giorgia, con una carrellata di date che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani, tra cui il Forum di Assago, dove è tornata stasera e tornerà domani (entrambe le date sold out) per riprendersi la scena in un bagno di folla
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