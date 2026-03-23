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martedì 24 Marzo 2026
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Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla

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(Adnkronos) – Ritorno live per Giorgia, con una carrellata di date che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani, tra cui il Forum di Assago, dove è tornata stasera e tornerà domani (entrambe le date sold out) per riprendersi la scena in un bagno di folla 

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